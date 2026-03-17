التعادل يخيم على برنتفورد وولفرهامبتون

احتفل إيجور تياجو مهاجم فريق برنتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم للمرة الأولى لأول مرة للمنتخب البرازيلي بتسجيله هدفه الـ 19 في الدوري الإنجليزي الموسم، لكنه اضطر إلى الاكتفاء بالتعادل على ملعبه بعد أن عاد ولفرهامبتون صاحب المركز الأخير، من تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 الاثنين لحساب الجولة الـ 30.

وظل برنتفورد في المركز السابع برصيد 45 نقطة من 30 مباراة، بعد أن أضاع فرصة تقليص الفارق بشكل كبير مع الفرق التي تسبقه في ترتيب التأهل لدوري أبطال أوروبا. بينما يملك ولفرهامبتون 17 نقطة من 31 مباراة، ويبتعد بفارق 12 عن منطقة الأمان.

وأعطى مايكل كايودي التقدم لبرنتفورد قبل أن يضاعف تياجو، الذي أختير الاثنين ضمن تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي، النتيجة في الشوط الأول حيث كان الفريق المضيف في طريقه لتحقيق فوز بدا مريحًا.

لكن تحسن ولفرهامبتون في الأسابيع القليلة الماضية ظهر مرة أخرى، حيث قلص آدم أرمسترونج الفارق بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

ثم أدرك البديل تولو أروكوداري التعادل في الدقيقة 78. كما سدد الضيوف الكرة مرتين في إطار المرمى.