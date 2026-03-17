بالقاتل.. فاييكانو يخطف نقطة أمام ليفانتي

خطف فريق رايو فاييكانو الإسباني الأول لكرة القدم نقطة ثمينة بتعادله 1 -1 مع ضيفه ليفانتي في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأولى رغم النقص العددي في صفوفه.

أنهى ليفانتي الشوط الأول متقدما بهدف كارلوس إسبي «41». وزادت الأمور تعقيدًا على أصحاب الأرض بعد إكمال اللقاء بعشرة لاعبين لطرد لاعبه نوبل ميندي في الدقيقة 53.

ورغم النقص العددي، أدرك فاييكانو التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله باتي سيس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة يواصل الفريقان سلسلة التعادلات للجولة الثانية تواليًا،

ليصبح فاييكانو في المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة، بينما يقبع ليفانتي في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

وسيستضيف ليفانتي في الجولة النقبلة ريال أوفييدو متذيل

الترتيب بـ21 نقطة، السبت المقبل، بينما تبقى مهمة فاييكانو أصعب حيث يستقبل سامسون سبور التركي، في إياب دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي، الخميس.

وبعدها بثلاثة أيام يخوض الفريق المدريدي اختبارًا صعبَا عندما يحل ضيفََا على برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب «70 نقطة».