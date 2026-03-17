برباعية كريمونيزي.. فيورنتينا يعزز حظوظ البقاء

عزَّز فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء بفوزه، الإثنين، على مضيفه كريمونيزي 4ـ1 في ختام الجولة الـ 29.

وحسم الـ «فيولا» المباراة باكرًا بأهداف فابيانو باريسي في الدقيقة 25، وروبرتو بيكولي «32»، والبرازيلي دودو «49» قبل أن يقلِّص النيجيري دافيد أوكيريكي النتيجة «57»، ويعيد الأيسلندي ألبرت جودمونسون الفارق إلى ما كان عليه «70».

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطةً في المركز الـ 16، متقدمًا بأربع نقاطٍ على كريمونيزي في المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.

ويأتي الفوز بعد تعادلٍ وخسارةٍ في الدوري، وفوزٍ على راكوف تشينستوخوفا البولندي 2ـ1 في ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وقبل مواجهته معه خارج الديار.

وسيخوض الفريق بعد ذلك مباراةً في غاية الصعوبة أمام إنتر ميلان المتصدر ضمن سلسلةٍ من تسع مواجهاتٍ، سيحاول فيها تفادي الهبوط للمرة الأولى منذ موسم 1992ـ1993 قبل فوزه بلقب الدرجة الثانية، وصعوده مجددًا.