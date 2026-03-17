بالقاتل.. فاليكانو يخطف نقطة من ليفانتي

خطف فريق رايو فايكانو الأول لكرة القدم نقطةً ثمينةً بتعادله 1ـ1 مع ضيفه ليفانتي في ختام منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني على الرغم من النقص العددي في صفوفه.

وأنهى ليفانتي الشوط الأول متقدمًا بهدفٍ، سجله كارلوس إسبي في الدقيقة 41. وزادت الأمور تعقيدًا على أصحاب الأرض بعد إكمال اللقاء بعشرة لاعبين لطرد نوبل ميندي في الدقيقة 53.

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن فايكانو أدرك التعادل بهدفٍ في توقيتٍ قاتلٍ، سجله باتي سيس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة واصل الفريقان سلسلة التعادلات للجولة الثانية تواليًا، ليصبح فاليكانو في المركز الـ 13 برصيد 32 نقطةً، وليفانتي في الـ 19 وقبل الأخير بـ 23 نقطةً.

وسيستضيف ليفانتي في الجولة المقبلة ريال أوفييدو، متذيل الترتيب بـ 21 نقطةً، السبت، بينما ستكون مهمة فايكانو أصعب حيث يستقبل سامسون سبور التركي في إياب دور الـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي، الخميس، ثم وبعدها بثلاثة أيامٍ، يخوض الفريق المدريدي اختبارًا صعبًا عندما يحلُّ ضيفًا على برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الترتيب بـ 70 نقطة.