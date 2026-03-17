هيولماند: لا نخشى اندفاع أرسنال الهجومي

يتطلَّع فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم لتحقيق إنجازٍ تاريخي في لندن بعد أسبوعٍ من تعادله 1ـ1 مع أرسنال في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، آملًا تقديم أداءٍ مقنعٍ خارج ملعبه، يضمن له التأهل إلى ربع النهائي.

وبدا كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن، متحمسًا لتحقيق الفوز في المؤتمر الصحافي، الإثنين، بملعب الإمارات، معقل أرسنال.

وقال: «نتوقَّع أجواءً مميزةً في الملعب. أرسنال سيبدأ اللقاء باندفاعٍ هجومي قوي، لكننا جاهزون لذلك، وسبق أن قدَّمنا أداءً جيدًا في مبارياتٍ أخرى بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري».

ويتسلَّح مدرب ليفركوزن أيضًا باكتمال قوام الفريق، وعدم وجود غياباتٍ مقارنةً بالتعادل في المباراة الماضية أمام بايرن ميونيخ في الدوري المحلي، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية مارتن تيرييه الذي أصيب في كاحله خلال لقاء الفريق البافاري.

وقال المدرب: «إنها ثالث مباراةٍ كبيرةٍ لنا في غضون أيامٍ قليلةٍ. نحن جاهزون ومتحمسون. لقد جئنا إلى هنا للفوز».

من جانبه، ذكر الأرجنتيني إكسيكيل بالاسيوس، لاعب الوسط، في المؤتمر الصحافي: «مواجهة أرسنال بمنزلة مباراةٍ نهائيةٍ بالنسبة لنا. أثق كثيرًا في قدرات فريقنا، ولا نقلق من تعامله بشكلٍ مختلفٍ عن مباراة الذهاب، بل نحن متحمسون للغاية، ومستعدون لهذا التحدي».