الهلال يشكو الحكم إلى الاتحاد القاري

قدم نادي الهلال السوداني، شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن أداء الحكم الجنوب إفريقي أبونجيلي توم خلال مباراة فريقه الأول ضد مضيفه نهضة بركان المغربي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الهلال، وصيف المسابقة عامي 1987 و1992، في بيان رسمي نشره على حساب النادي بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إلى أن العديد من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الحكم أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة، التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

وفي رسالته إلى الاتحاد الإفريقي، سرد الهلال سلسلة من الأحداث التي يرى أنها تظهر «تحيزًا تحكيميًا»، مشيرًا إلى حصول أربعة من لاعبيه على بطاقات صفراء خلال اللقاء في ظروف مشكوك فيها، بينما تم طرد المدافع إيبويلا بشكل مثير للجدل ببطاقة حمراء.

كما أعرب الهلال عن قلقه بشأن ركلة الجزاء التي احتسبت لنهضة بركان في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث يرى النادي أنه قرار أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية.

ولدعم مزاعمه، أرفق النادي السوداني لقطات فيديو للأحداث الرئيسية في شكواه، مؤكدًا أن هدفه لا يقتصر على السعي لتحقيق العدالة في المباراة فحسب، بل يشمل أيضًا المطالبة بمزيد من الرقابة والنزاهة في إدارة مباريات بطولات«كاف».

وينتظر الهلال الآن ردًا رسميًا من الاتحاد القاري، ما قد يفضي إلى تحقيق في سلوك الحكم واتخاذ إجراءات تأديبية محتملة.

يشار إلى أن الهلال يكفيه التعادل السلبي في مباراة الإياب، من أجل حجز بطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة القارية وملاقاة الفائز من مواجهة بيراميدز المصري «حامل اللقب»، والجيش الملكي المغربي.