يوفنتوس يقترب من تجديد عقد سباليتي

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي، ولوتشيانو سباليوتي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على وشك التوصل لاتفاق من أجل تمديد التعاقد بينهما حتى يونيو عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وكتب روميو أجريستي، الصحافي المتخصص في أخبار نادي يوفنتوس، على حسابه الخاص بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز» ومدربه الإيطالي سباليتي يقتربان من الاتفاق على عقد جديد.

وكان سباليتي قد تم تعيينه على رأس القيادة الفنية ليوفنتوس في نهاية أكتوبر الماضي، خلفًا للكرواتي إيجور تيودور، لكنه وقع عقدًا حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد قبل أسابيع، ووفقًا لأجريستي، فإن الطرفين يستعدان لوضع بعض اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن تجديد التعاقد رسميًا.

ويؤكد خبير يوفنتوس أن العقد الجديد سيمتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا، بفارق نقطة واحدة خلف كومو، صاحب المركز الرابع، لكن سباليتي حقق الفوز في 16 مباراة من أصل 29 قاد فيها الفريق.