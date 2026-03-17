نيمار بعد إعلان قائمة البرازيل: أنا غاضب وحزين

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن أن المهاجم نيمار جونيور أبدى حزنه لعدم استدعائه من قبل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، لخوض مباراتين تجريبيتين في وقت لاحق من هذا الشهر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

ونقلت تصريحات لنيمار «34 عامًا»، الإثنين، قال فيها: «لا يمكنك تجاهل ذلك ببساطة.. بالطبع أنا غاضب وحزين لعدم استدعائي».

وأضاف: «لكن التركيز يبقى على كل يوم، كل حصة تدريبية، مباراة بمباراة، سنحقق هدفنا.. مازال يتبقى استدعاء واحد، والحلم مازال قائمًا»

ولم يقم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، باستدعاء أغلى لاعب في العالم في قائمة الفريق التي ستحوض مباراتين تجريبيتين في الولايات المتحدة أمام فرنسا، وصيفة بطل العالم، وكرواتيا يومي 26 و31 مارس الجاري.

والمباراتان هما الاختبار الأخير للبرازيل قبل الإعلان عن قائمة كأس العالم.

وقال أنشيلوتي: «نيمار يمكنه الذهاب إلى كأس العالم إذا كان جاهزًا بنسبة مئة بالمئة. لم أقم باستدعائه لأنه ليس في كامل جاهزيته. ونحن بحاجة للاعبين في أفضل مستوياتهم. يجب على نيمار أن يواصل العمل، واللعب وإظهار جودته وحالته البدنية الجيدة».

وكان آخر ظهور لنيمار مع المنتخب البرازيلي، أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب بطولة العالم، قبل عامين ونصف العام.

في أكتوبر 2023، تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي في ركلته خلال المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي 0ـ2 أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

ومنذ ذلك الوقت، لم يستعد نيمار، الذي لعب 128 مباراة دولية، مستواه وسمح له فريق الهلال السعودي بالرحيل لناديه القديم سانتوس في يناير 2025.

يذكر أنه في 2017، دفع باريس سان جيرمان مقابلًا ماديًا بلغ 222 يورو «255 مليون دولار» لبرشلونة، ليتعاقد معه ليصبح أغلى لاعب في العالم.