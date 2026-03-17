ليكرز ينتصر.. وسبيرز يسقط كليبرز

سجّل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 36 نقطة قاد بها فريقه لوس أنجليس ليكرز الأول لكرة السلة المُتألّق في الفترة الأخيرة، إلى فوزه السادس تواليًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، بعد تغلّبه على هيوستن روكتس 100ـ92 الإثنين.

وانتهت المواجهة الحاسمة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في المنطقة الغربية بانتزاع ليكرز التقدّم في الدقيقة الأخيرة من الربع الأخير، محققًا بذلك فوزًا لافتًا خارج قواعده.

ومنح هذا الفوز ليكرز صاحب الانتصارات الـ43 مقابل 25 هزيمة، هامشًا مهمًا أمام روكتس «41 انتصارًا مقابل 26 هزيمة» في إطار صراع الفريقين على مراكز الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية.

وفي مباراة أخرى، اعتمد سان أنتونيو سبيرز على أداء هجومي متوازن جديد، فتغلّب على لوس أنجليس كليبرز 119ـ115، معززًا بذلك موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية.

وحقق بذلك سان أنتونيو الانتصار الـ18 في آخر 20 مباراة، بعدما قلب تأخّره بفارق 14 نقطة في الربع الأول إلى انتصار مستحق.

كما عزّز سجلّه بواقع 50 انتصارًا مقابل 18 هزيمة، فبقي على مقربة من أوكلاهوما سيتي ثاندر «53 انتصارًا مقابل 15 هزيمة» متصدر الترتيب.

وحافظ بوسطن سلتيكس على مطاردته لديترويت بيستونز في صدارة المنطقة الشرقية، بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 120ـ112.

وحقق بوسطن فوزه الثاني تواليًا، رافعًا بذلك رصيده إلى 45 انتصارًا مقابل 23 هزيمة، ليبقى على بُعد ثلاث مباريات ونصف عن المتصدر ديترويت «48 انتصارًا مقابل 19 هزيمة».

أما فينيكس، فتراجع إلى 39 انتصارًا مقابل 29 هزيمة في المركز السابع في المنطقة الغربية، خارج المراكز المؤهلة مباشرة إلى البلاي أوف.

وبعد خمس هزائم متتالية، استعاد جولدن ستايت ووريرز نغمة الانتصارات بفوزه على واشنطن ويزاردز 125ـ117.