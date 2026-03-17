رادوكانو تغيب عن بطولة ميامي
إيما رادوكانو لاعبة التنس خلال مشاركتها في بطولة سابقة (أرشيفية)
نيويورك ـ رويترز 2026.03.17 | 03:38 pm
كشف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الثلاثاء، عن أن إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، انسحبت من بطولة ميامي المفتوحة، مع استمرار تعافيها من المرض.
وكانت رادوكانو، المصنفة الأولى في بريطانيا، والتي وصلت إلى دور الثمانية في فلوريدا العام الماضي، ستشارك مباشرة في الدور الثاني من البطولة، بعد إعفائها من خوض الدور الأول.
وتراجع مستوى رادوكانو «23 عامًا»، وعانت من مشاكل في لياقتها البدنية، منذ الفوز بلقبها الوحيد في إحدى البطولات الأربع الكبرى في نيويورك في عام 2021، وعملت مع مجموعة من المدربين المختلفين دون أن تحقق نجاحًا يذكر.
وتبدأ منافسات الدور الرئيس لبطولة ميامي المفتوحة، الثلاثاء، وتستمر حتى 29 مارس.