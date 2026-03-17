رادوكانو تغيب عن بطولة ميامي

كشف اتحاد لاعبات التنس ​المحترفات، الثلاثاء، عن أن إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، انسحبت من بطولة ميامي المفتوحة، مع ‌استمرار تعافيها من ‌المرض.

وكانت ​رادوكانو، ‌المصنفة ⁠الأولى ​في بريطانيا، ⁠والتي وصلت إلى دور الثمانية في فلوريدا العام الماضي، ستشارك مباشرة في الدور الثاني ⁠من البطولة، بعد ‌إعفائها ‌من خوض ​الدور ‌الأول.

وتراجع مستوى رادوكانو «23 ‌عامًا»، وعانت من مشاكل في لياقتها البدنية، منذ الفوز بلقبها ‌الوحيد في إحدى البطولات الأربع الكبرى في نيويورك ⁠في ⁠عام 2021، وعملت مع مجموعة من المدربين المختلفين دون أن تحقق نجاحًا يذكر.

وتبدأ منافسات الدور الرئيس لبطولة ميامي المفتوحة، الثلاثاء، ​وتستمر ​حتى 29 مارس.