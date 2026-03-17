الأحد.. الأخضر يدخل معسكر جدة

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، بمعسكر تدريبي في جدة، ضمن برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن المعسكر سيدخله 50 لاعبًا مقسمين إلى مجموعتين، تلعب الأولى مباراة تجريبية أمام مصر، 27 مارس الجاري، وتؤدي الأخرى مناورة فنية.

ويختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، 23 لاعبًا ضمن قائمة المنتخب «A» للمغادرة إلى بلغراد العاصمة الصربية، 28 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة صربيا، 31 من الشهر ذاته، ضمن أيام «فيفا».

وكانت «الرياضية» أشارت إلى أن الأخضر سيخوض مواجهتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، الأولى أمام مصر في جدة، 27 مارس، والثانية أمام صربيا في بلغراد، 31 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، نقل المعسكر الإعدادي للمنتخب الأول خلال فترة التوقف المقبلة إلى جدة وصربيا بدلًا من الدوحة في إطار التحضيرات للمونديال الصيف المقبل.

ويستعد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر.