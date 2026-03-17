أمام باريس.. تشيلسي يخشى ذكريات سرقطة

يصطدم فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة العاشرة تاريخيًّا، بأمل قلب نتيجة مباراة الذهاب في باريس التي انتهت بخسارته 2ـ5، وعدم تكرار ما حدث أمام ريال سرقسطة الإسباني، أبريل 1995.

وطوال مواجهاتهما في البطولة، حقق تشيلسي انتصارين مقابل أربعةٍ لباريس، وثلاثة تعادلاتٍ.

وتفوق الفريق الفرنسي في مباراتين من أصل ثلاث إقصائياتٍ بنظام الذهاب والإياب، وفاز بآخر مواجهتين بينهما في دور الـ 16، موسم 2015ـ2016، بنتيجة إجماليةٍ 4ـ2 بعد انتصاره في الجولتين 2ـ1، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

من جانبه، حقق تشيلسي الفوز في آخر ثلاث مبارياتٍ في دور الـ 16، وفي 13 من آخر 16 مباراةً خاضها في مواجهتين ضمن مسابقات الاتحاد الأوروبي.

وكانت المرة الوحيدة التي خسر فيها مباراة الذهاب خارج ملعبه من أصل 16 مباراةً، بفارق ثلاثة أهدافٍ، في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1994ـ1995 أمام ريال سرقسطة الإسباني «3ـ0»، وأقصي من البطولة على الرغم من فوزه إيابًا 3ـ1.

ولم يخسر تشيلسي سوى مباراةٍ واحدةٍ من أصل 11 خاضها على ملعبه في بطولات الاتحاد الأوروبي أمام فرقٍ فرنسيةٍ «سبعة انتصاراتٍ وثلاثة تعادلاتٍ»، وفاز في آخر ثلاث مبارياتٍ. مع ذلك، لم ينتصر إلا في مباراتين فقط من أصل خمسٍ خاضها في بنظام الذهاب والإياب أمام منافسيه الفرنسيين.

ولم يسجل الفريق اللندني هدفين أو أكثر في آخر سبع مبارياتٍ له في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الفرنسية.

أمَّا باريس، فلم يخسر بدوره سوى مباراةٍ واحدةٍ من آخر تسعٍ له في البطولات الأوروبية ضد فرقٍ إنجليزيةٍ، مسجلًا ستة انتصاراتٍ، وتعادلين.

كذلك فاز في آخر ثلاث مبارياتٍ له بنظام الذهاب والإياب ضد فريقٍ إنجليزيةٍ، وكلها في دوري الأبطال الموسم الماضي عندما أقصى ليفربول، وأستون فيلا، وأرسنال في دور الـ 16، وربع النهائي، ونصف النهائي على التوالي.

وحقق حامل لقب الموسم الماضي الفوز في آخر خمس مبارياتٍ له بدوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب، وتأهل في جميع مباريات الذهاب والإياب الأربع التي كان متقدمًا فيها بثلاثة أهدافٍ بعد مباراة الذهاب على ملعبه.

أمَّا عناصريًّا، فسجل البرتغالي فيتينيا، لاعب الوسط، أهدافًا في ثلاث مبارياتٍ متتالية لباريس في دوري أبطال أوروبا ضد فرقٍ إنجليزيةٍ، محرزًا خمسة أهداف.