فيراري تستعين بماكارينا في سباق اليابان

تستعد فيراري لاستخدام جناح «ماكارينا» مجددًا في سياراتها قبل انطلاق سباق جائزة اليابان الكبرى في 29 مارس الجاري، على الرغم من أن هذه التقنية الثورية لم تكن جاهزة بعد لظروف السباق.

وخلال التجارب الحرة لسباق جائزة شنغهاي الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي، استعرض الفريق الإيطالي جناحًا خلفيًا قابلًا للدوران 180 درجة، ومن هنا جاءت تسميته نسبة إلى رقصة «ماكارينا» الشهيرة. حتى أن فيراري شغلت الأغنية في مرآبها في الصين.

وذكرت مجلة «أوتوسبورت»،الثلاثاء، أنه تم جمع بيانات ديناميكية هوائية قيمة، مشيرة إلى أن النظام سيستخدم في اليابان، على الرغم من أنه من غير المرجح استخدامه في السباق الفعلي.

وصعد السائق البريطاني لويس هاميلتون على منصة التتويج مع فيراري خلال السباق الصيني في بداية موسمه الثاني مع الفريق، بعدما حل في المركز الثالث بفارق كبير خلف الإيطالي كيمي أنتونيلي والبريطاني جورج راسل، ثنائي مرسيدس.