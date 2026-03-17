رحلة طويلة تنتظر الأخضر في صربيا

يضطر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى قطع مسافة 160 كيلومترًا بالحافلة من بلغراد إلى ملعب «TSC Arena» المقرر احتضانه تجريبية الأخضر أمام صربيا 31 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن الملعب الذي يتسع لـ5 آلاف متفرج فقط، ليس التحدي الوحيد في رحلة الأخضر إلى صربيا المقررة 28 مارس الجاري في ظل غياب الرحلات الجوية المباشرة بين السعودية والبلد البلقاني.

وأوضح المصدر أن استئجار طائرة خاصة أمر صعب للغاية بسبب ضيق الوقت المتاح، ويتطلب تنسيق مثل هذه الرحلة موافقات من هيئتي الطيران المدني في البلدين والشركات الناقلة، وهو إجراء يستغرق وقتًا طويلًا لا يتوافق مع جدول التحضيرات.

وأشار المصدر إلى أن الأخضر ملزم، بحسب الترتيبات الجوية المعمول بها، بدفع تكلفة عودة الطائرة خالية تمامًا من الركاب بعد وصول اللاعبين إلى بلغراد.

ولا تقتصر الصعوبات على مرحلة السفر، إذ أن بعد ملعب المباراة عن العاصمة بلغراد سيفرض على اللاعبين رحلة برية طويلة بعد الهبوط، الأمر الذي يعد إجهادًا بدنيًا إضافيًا.

ويخشى أن يؤثر هذا الإرهاق سلبًا على جاهزية اللاعبين، ما يقلل من الفائدة الفنية المتوقعة من هذه المباراة التحضيرية.

وكانت «الرياضية» أشارت إلى أن الأخضر سيخوض مواجهتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، الأولى أمام مصر في جدة، 27 مارس، والثانية أمام صربيا في بلغراد، 31 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد السعودي، الأحد، نقل المعسكر الإعدادي للمنتخب الأول خلال فترة التوقف إلى جدة وصربيا بدلًا من الدوحة في إطار التحضيرات للمونديال الصيف المقبل.

ويستعد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر.