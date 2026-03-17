الأهلي يكثف تأهيل ديميرال

كثف التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهازين الطبي واللياقي، ومتابعة المدرب الألماني ماتياس يايسله، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن البرنامج العلاجي والتأهيلي للمدافع التركي يتضمن تدريبات لياقية وجلسات علاجية بعد إصابته بتمزق في وتر العضلة الأمامية في إحدى الحصص التدريبية.

وتسببت الإصابة في غياب ديميرال عن المشاركة في مواجهتي الاتحاد والقادسية ضمن الجولتين 25 و26 من دوري روشن السعودي، كما سيكون غير متاح في موقعة الكلاسيكو أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، لكن المصادر ذاتها ربطت مشاركته في مباراة ضمك في الرابع من أبريل المقبل لحساب الجولة الـ27 من الدوري بمدى استجابته للعلاج.

وفي الموسم الجاري، ارتدى ديميرال القميص الأهلاوي في 25 مباراة، بواقع 16 ضمن دوري روشن، وثلاث في كأس الملك، ومثلهم لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراتين في كأس السوبر السعودي، وواحدة ضمن كأس القارات للأندية، وسجل خلالها هدفين وصنع واحدًا، ونال ست بطاقات صفراء.