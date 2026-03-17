النصر.. مارتينيز يعالج الإصابة في مدريد

أظهرت فحوصات طبية خضع لها الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرضه إلى تمزق في العضلة الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر نفسه، عن أن مارتينيز بدأ في مدريد، الثلاثاء، برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يستمر بين 10 إلى 14 يومًا، على أن يستكمله في الرياض السبت.

واشتكى مارتينيز من شعوره بألم في العضلة الخلفية بعد مباراة الخليج التي كسبها القطب العاصمي بخماسية دون مقابل في الدمام، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ولعب مارتينيز منذ انضمامه إلى القطب العاصمي الصيف الماضي 34 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 3 أهداف.

ومنح البرتغالي جورجي جيسوس، الأحد، لاعبيه إجازة لمدة 6 أيام، خلال فترة التوقف الدولية.

وأوضح المصدر ذاته، أن جيسوس طلب من اللاعبين الالتزام بالبرنامج الخاص أثناء الإجازة، على أن يكون الجميع حاضرين في النادي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، قبل مواجهة النجمة في الرياض 3 أبريل المقبل ضمن الجولة الـ 27.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، بـ67 نقطة، مبتعدًا عن الهلال أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.