ماذا تعرف عن ماكس داومان جوهرة أرسنال الواعدة؟

نشأ ماكس داومان المولد في 31 ديسمبر 2009 بمدينة تشيلمسفورد شرق إنجلترا ،على حب أرسنال منذ طفولته، ثم تحول من مجرد مشجع إلى لاعب في صفوف «الجانرز».

يبلغ طول داومان 183 سم ويزن 73 كجم، وبدأ مسيرته الكروية في فرق الشباب بنادي بيليريكاي تاون قبل أن ينضم إلى أكاديمية أرسنال عام 2015.

سرعان ما لفتت موهبته الأنظار، فوضعه المدربون في مركز صانع الألعاب الهجومي والجناح الأيمن، مستفيدين من قدرته الفائقة على صناعة وتسجيل الأهداف. وفي عام 2023 صعد إلى فريق تحت 18 عامًا.

لم يقتصر تألقه على النادي، إذ استدعي لمنتخب إنجلترا تحت 17 عامًا «2024»، ثم أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة تحت 19 عامًا.

سجل هدفه الدولي الأول مع «الأسود الثلاثة» في فوز كاسح على ويلز بنتيجة 7ـ0. وبعدها شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب مع أرسنال تحت 19 عامًا، وسجل هدفًا في مرمى أتالانتا عام 2024، ليصبح أصغر هداف في تاريخ المسابقة بعمر 14 عامًا و8 أشهر و19 يومًا.

أثارت موهبته إعجاب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي استدعاه للتدريبات الأولى مع الفريق الأول في صيف 2025، ثم ضمه إلى جولة أرسنال التحضيرية في آسيا. وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول ضد ميلان وهو في الـ15 من عمره فقط.

لم تتوقف المشاركات عند التجريبيات، إذ دخل بديلًا في الدقيقة 64 أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج بعمر 15 عامًا و235 يومًا، بعد زميله إيثان نوانيري.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإنجليزي، كان يتوجب عليه وجود مرافق رسمي معه داخل النادي لحمايته.

وفي أكتوبر 2025، خاض أول مباراة أساسية مع أرسنال في كأس رابطة المحترفين أمام برايتون، وأسهم في فوز الفريق 2ـ0.

أصبح داومان من اللاعبين المفضلين لدى أرتيتا، فشارك بديلًا في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج هذا الموسم، وأسهم في فوز أرسنال 3ـ0، ليصبح أصغر لاعب يظهر في المسابقة بعمر 15 عامًا و308 أيام.

وفي 14 مارس 2026 دخل التاريخ من أوسع أبوابه، إذ حل بديلًا وسجل الهدف الثاني لأرسنال في شباك إيفرتون، محققًا فوزًا 2ـ0، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي أرسنال على الإطلاق.