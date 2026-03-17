الأهلي يحتج على تأجيل استئناف العقوبة

قدم الأهلي المصري احتجاجًا رسميًا ​للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، الإثنين، بعد قرار تأجيل جلسة النظر في استئنافه ضد عقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال ‌إفريقيا، ‌السبت المقبل.

وقال ​الأهلي ‌في بيان ⁠عبر ​موقعه على ⁠الإنترنت «إن الاحتجاج جاء بعدما تلقى إخطارين متتاليين من «الكاف»، بتأجيل الجلسة من الـ 11:00 صباحًا إلى الـ 01:00 ظهرًا، قبل أن يتم تأجيلها ⁠لأجل غير مسمى.

وأضاف: «هذا القرار ‌يأتي قبل ‌أيام قليلة من ​المباراة، والاستئناف حق ‌قانوني للنادي يجب البت فيه ‌قبل موعد اللقاء».

وتابع: «يتمسك الأهلي في احتجاجه بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في ‌دوري الأبطال».

وكان «الكاف» قد أعلن توقيع عقوبة مالية ⁠و ⁠تأديبية علي النادي المصري بمنع حضور جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي، إثر قيام جماهيره بإلقاء الزجاجات على لاعبي الجيش الملكي المغربي في ملعب القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب، التي جرت ​في ​تونس بهدف نظيف، الأحد.