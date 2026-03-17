الخميس.. بونو والنصيري يترقبان قرار وهبي

يترقب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومواطنه يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، قرار محمد وهبي، مدرب منتخب بلدهما، بشأن قائمة «أسود الأطلس» لمواجهتي الإكوادور والباراجواي التجريبيتين خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكان بونو والنصيري من الأسماء التي سجلت حضورها الدائم في المنتخب خلال حقبة وليد الركراكي، المدرب السابق.

ويبدأ المنتخب المغربي في مارس الجاري مرحلة جديدة تحت قيادة وهبي، الذي تولى مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفًا لوليد الركراكي.

ويعقد وهبي مؤتمرًا صحافيًا، الخميس، للإعلان عن قائمة منتخب المغرب لمباراتي الإكوادور والباراجواي التجريبيتين، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد المغربي.

ويلتقي المنتخب المغربي مع الإكوادور 27 مارس الجاري في مدريد العاصمة الإسبانية، وبعدها بأربعة أيام يواجه باراجواي في مدينة لانس الفرنسية، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكشف اتحاد الكرة المغربي في البيان ذاته عن أن يوسف حجي، النجم الدولي السابق، انضم إلى الجهاز الفني للفريق، وسيتولى مهمة المدرب المساعد الثاني إلى جانب جواو ساكرامنتو، المدرب المساعد الأول.

يشار إلى أن منتخب المغرب يشارك في المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.