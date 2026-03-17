«يوتيوب» ينقل مباريات المونديال

أعلنت منصة الفيديو عبر الإنترنت «يوتيوب» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، عن شراكة استراتيجية تتعلق ببطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستصبح يوتيوب منصة «مفضلة رسمية» لبطولة كأس العالم التي تجرى في يونيو ويوليو المقبلين، وسيتمكن شركاء البث التقليديون من بث أول عشر دقائق من المباريات، إضافة إلى بعض المباريات كاملة، عبر يوتيوب.

وقال ماتياس جرافستورم، الأمين العام لـ«فيفا»، في تدوينة عبر «يوتيوب»: «إن هذا التعاون مع يوتيوب يعزز طموحنا في تعظيم تأثير البطولة عبر المشهد الإعلامي المتطور باستمرار، ومنح الجماهير في كل مكان سهولة الوصول إلى تجربة مشاهدة غامرة لأكبر حدث رياضي فردي في التاريخ».

كما يعمل «فيفا »أيضًا على إتاحة المزيد من المحتوى من أرشيفه الرقمي عبر القناة الرسمية للاتحاد على يوتيوب، بما في ذلك مباريات تاريخية كاملة.