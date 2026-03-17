فليك: برشلونة وظيفتي الأخيرة

أوضح الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أنه لم يحسم قرار تمديد عقده مع بطل الدوري الإسباني، لكنه متأكد من أن قيادة الفريق الكاتالوني ستكون «وظيفتي الأخيرة» في مسيرته التدريبية.

وكان رئيس برشلونة المُعاد انتخابه حديثًا جوان لابورتا، قد قال في وقت سابق إنه يخطط لتجديد عقد المدرب السابق للمنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، البالغ 61 عامًا، لعام إضافي بعد 2027.

لكن فليك أوضح عشية مواجهة نيوكاسل الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه رغم استمتاعه بالحياة مع بطل إسبانيا، فإنه يحتاج إلى التشاور مع عائلته قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد عقده.

وقال فليك للصحافيين، الثلاثاء: «ليس الوقت مناسبًا لذلك، غدًا مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، للنادي وللمستقبل».

وأضاف: «الجميع يعلم أنني سعيد جدًا هنا. عليّ أن أتحدث أولًا مع عائلتي. لدينا الوقت للحديث عن ذلك، لكن في الوقت الحالي ليس الوقت المناسب».

وقاد فليك برشلونة الموسم الماضي إلى الثلاثية المحلية وإلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معتمدًا أسلوب لعب هجومي لاقى استحسان جماهير النادي.

تابع: «لا أفكر في الذهاب إلى مكان آخر أو شيء من هذا القبيل، لا. أنا هنا، وسيكون هذا آخر ناد لي، وآخر وظيفة، وأنا سعيد جدًا بذلك».

وتعادل برشلونة مع نيوكاسل 1ـ1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، في لقاء كان فيه الفريق الكاتالوني الطرف الأضعف في فترات طويلة.

وعلّق فليك: «ستكون مباراة صعبة، إنهم فريق بدني، عدواني في الرقابة الفردية، ولديهم لاعبون سريعون في التحولات»

وأردف: «علينا أن نخوض مباراتنا المثالية غدًا، وهذا مهم. سنحاول القيام بذلك».