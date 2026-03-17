45 دقيقة ترسم خطة الاتحاد أمام الخلود

فرض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حصة تدريبية استمرت نحو 45 دقيقة على ملعب النادي، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتركزت التدريبات على النواحي البدنية، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يعتزم المدرب البرتغالي انتهاجها أمام الخلود.

وفور نهاية الحصة التدريبية، غادرت بعثة الفريق إلى الرس تأهبًا للقاء الخلود على ملعب الحزم.

وتأهل الفريق الاتحادي إلى نصف نهائي الكأس بعد فوزه على الشباب 4ـ1 في ربع النهائي، بينما بلغ الخلود الدور عقب تخطيه الخليج 4ـ3 ضمن الدور ذاته.