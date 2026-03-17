الأهلي يفقد أبو الشامات في مواجهة الهلال

تأكد غياب صالح أبو الشامات، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، الأربعاء، بعد خضوعه إلى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الثلاثاء، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الثلاثاء.

ووفقًا للحساب ذاته، فإن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا يحتاج إلى فترة راحة لمدة أسبوع قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات.

ويشكل غياب أبو الشامات ضربة للفريق الأهلاوي قبل لقاء الهلال خاصة أنه يعد من أبرز الركائز في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وسجل صالح أبو الشامات حضوره البارز في الموسم الجاري، إذ مثل الأهلي خلال 35 مباراة في مختلف المسابقات، وبصم على ثلاثة أهداف وصنع اثنين، علمًا أنه لم يغب عن فريقه سوى في ثلاث مرات فقط.

ويستقبل الأهلي ضيفه الهلال على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ الفريق الجداوي المربع الذهبي لأغلى بطولات الموسم بعد فوزه على القادسية 5ـ4 بركلات الترجيح، وفي المقابل تأهل الهلال بعد تفوقه على الفتح 4ـ1.