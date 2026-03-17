«بروجكتر» يحفز الخلود قبل الاتحاد

جمع الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، لاعبي فريقه الأول لكرة القدم على مائدة إفطار في فندق بريرا، مساء الثلاثاء، قبل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، على ملعب نادي الحزم في الرس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أنه عُرضت رسائل تحفيزية من عائلات اللاعبين عبر «بروجكتر» خلال الإفطار قبل الذهاب إلى التدريبات.

وأوضح المصدر أن مقاعد الملعب البالغة 5 آلاف مقعد ستكون من نصيب جماهير الخلود بالكامل، ما عدا النسبة المعتمدة للفريق الضيف، التي ستكون خلف المرمى.

وكانت إدارة نادي الخلود، حددت أسعار تذاكر المواجهة المرتقبة بمبلغ 25 ريالًا.

وتأهل الخلود لهذا الدور بعد الفوز في دور الـ32 على البكيرية، وهزم النجمة في دور الـ16 بهدف دون مقابل، وتخطى الخليج في دور الثمانية 4ـ3.

يذكر أن الخلود بدأ، الأحد، على ملعبه الاستعداد لمواجهة الاتحاد، بصفوفٍ مكتملة، لا ينقصها سوى الإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، الذي بدأ إجازتَه مبكرًا عن زملائه نظرًا لإيقافه على صعيد الكأس بسبب نيله بطاقتين صفراوين.

ويفاضل الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، بين خياراتِه لتعويض باكلي في التشكيل الأساسي، لكن المرشح الأبرز هو الفرنسي كيفن ندورام، كما ذكر المصدر.