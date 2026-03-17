عيد الرياض.. ثالث ظهور للصقر في 2026

يستعدُّ صقر الأغنية الخليجية رابح صقر لإحياء أمسيةٍ فنيةٍ في الرياض ثاني أيام عيد الفطر على مسرح محمد عبده أرينا.

ويلتقي رابح جمهوره في ليلةٍ طربيةٍ، ومن المتوقَّع أن يقدم خلالها باقةً من أشهر أعماله الغنائية التي حققت انتشارًا واسعًا، وتفاعلًا كبيرًا بين الجمهور في السعودية والخليج.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الفني الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه احتفاءً بعيد الفطر، في إطار تقديم فعالياتٍ فنيةٍ وترفيهيةٍ متنوعةٍ لليالي العيد في الرياض.

ويُعدُّ رابح من أكثر الفنانين حضورًا على مسارح الرياض خلال الأعوام الأخيرة، إذ قدَّم عددًا من الحفلات ضمن مواسم الترفيه.

وتُطرح تذاكر الحفل عند الـ 10:00 من مساءً الأربعاء عبر تطبيق Webook.

ويأتي حفل صقر بوصفه جزءًا من سلسلة حفلاته في 2026، إذ أحيا في يناير حفلًا على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة ضمن فعاليات موسم الرياض، وأتبعه في فبراير بأمسيةٍ طربيةٍ في الكويت، ليكون حفل العيد الثالث له في العام الجاري.