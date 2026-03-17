24 اتحاديا في مهمة الخلود

غادر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم جدة، مساء الثلاثاء، قاصدًا القصيم جوًّا ببعثةٍ تضم 24 لاعبًا، بينهم 10 أجانب.

ويواجه الفريق مضيفه الخلود، الأربعاء على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستدعى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب «النمور»، 3 حراس مرمى للبعثة، و7 مدافعين، 6 لاعبي وسط، و8 مهاجمين.

واختار الجهاز الفني 10 أجانب، هم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، والظهير الألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، والجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، والجناح الفرنسي موسى ديابي، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، والمهاجم المغربي يوسف النصيري، والجناح البرتغالي روجير فيرنانديز.

ومن المحليين استدعى البرتغالي الحارسين محمد العبسي وأسامة المرمش، والمدافعين أحمد شراحيلي وحسن كادش ومحمد برناوي، والظهيرين مهند الشنقيطي وأحمد الجليدان، وفيصل الغامدي ومحمد فلاتة وعوض الناشري، لاعبي الوسط، والأجنحة عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود وأحمد الغامدي، والمهاجم صالح الشهري.