نصف نهائي كأس الملك تاريخيّا.. الأهلي يتفوّق على الهلال

يتجدد الموعد بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم والهلال، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة كبيرة يدخلها الفريقان بطموحٍ واحد خطف بطاقة العبور إلى النهائي ومواصلة الطريق نحو أغلى الكؤوس.

وعند استعراض تاريخ مواجهات الفريقين في نصف نهائي البطولة، تبدو الكفة مائلة لمصلحة الأهلي، الذي فرض تفوقه في أغلب المناسبات السابقة أمام الهلال.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في هذا الدور عام 1969، حين انتهى اللقاء بالتعادل 1ـ1، قبل أن يحسم الهلال تأهله إلى النهائي بفارق الركنيات، وفق النظام المعتمد آنذاك، وقبل اعتماد ركلات الترجيح لحسم المباريات الإقصائية.

وفي تلك المواجهة، جمع الهلال 7 ركنيات مقابل 6 للأهلي، ليعبر بفارق ركنية وحيدة.

وفي نصف نهائي نسخة 1983، ردَّ الأهلي بقوة وتفوَّق على الهلال بنتيجة 3ـ1، في مباراة شهدت تألقًا أهلاويًّا واضحًا.

وافتتح حسام أبو داود التسجيل برأسية مميزة، قبل أن يعادل عبد الله الجربوع النتيجة للهلال بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني، عاد أبو داود ليمنح الأهلي التقدم مجددًا برأسية أخرى، ثم أكد أمين دابو الانتصار بهدف ثالث.

وتكرر التفوق الأهلاوي في نصف نهائي نسخة 2012، حين لعب الدور بنظام الذهاب والإياب.

وفاز الأهلي ذهابًا في الرياض 1ـ0 بفضل هدف عماد الحوسني في الدقيقة «61». وفي لقاء الإياب بجدة، انتهت المباراة بالتعادل 2ـ2، إذ سجَّل للأهلي منصور الحربي وجايرو بالومينو، بينما أحرز كريستيان ويلهامسون هدفي الهلال، ليتأهل الأهلي إلى النهائي بمجموع 3ـ2.

وفي نصف نهائي 2016، واصل الأهلي تفوقه بعد مباراة مثيرة انتهت لصالحه 3ـ2 بعد التمديد.

وتقدم الهلال أولًا عبر عبد الله الزوري في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل مهند عسيري النتيجة للأهلي في الدقيقة «58».

ثم أعاد يوسف السالم الهلال إلى المقدمة في الدقيقة «72»، لكن عسيري عاد سريعًا وأدرك التعادل في الدقيقة «77».

وفي الأشواط الإضافية، خطف ماركينيو هدف الفوز للأهلي في الدقيقة «113»، ليمنح فريقه بطاقة التأهل.

أما آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين في نصف نهائي مختلف المسابقات، فكانت في موسم 2024ـ2025، عندما فاز الأهلي على الهلال 3ـ1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الإنماء في جدة.

وسجَّل للأهلي كل من فيرمينو وإيفان توني وفراس البريكان، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الهلال الوحيد.