سلوت: متسلحون بدعم الجماهير.. ومشاركة إيزاك مؤجّلة

أبدى أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، ثقته في الحصول على دعم الجماهير عندما يحاول قلب تأخره 0ـ1 أمام غلطة سراي التركي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على الرغم من الإحباط من العروض المتواضعة التي يقدمها «الريدز».

وخسر ليفربول مواجهتيه الموسم الجاري أمام غلطة سراي في تركيا 0ـ1 بمرحلة الدوري في سبتمبر، وبالنتيجة نفسها لحساب ذهاب ثمن النهائي الثلاثاء الماضي.

وقال سلوت في مؤتمرٍ صحافي، الثلاثاء: «الأمر صعبٌ لأننا لعبنا أمامهم مرَّتين وخسرنا مرَّتين، لكنْ الشيء الجيد بالنسبة لنا أن هذه المباراة الأولى على ملعبنا، ولدينا دعم جماهيرنا التي ستقدِّم المساندة مجدَّدًا، لأن هذا ما كانت عليه دائمًا، وستظلُّ عليه تجاه هذا النادي».

وتعثر ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مجدَّدًا، وتعادل 1ـ1 مع توتنام، الأحد، واختار عددٌ من المشجعين مغادرة الملعب مبكرًا، بينما وجَّه آخرون صيحات استهجانٍ ضد سلوت ولاعبيه عند انتهاء المباراة.

وذكر سلوت: «ليس من الجيد أبدًا أن يشعروا بالإحباط. المشجعون عادةً لا يشعرون بذلك بعد الفوز. ثانيًا، أخبرني الناس عندما جئت إلى هنا أن هذا النادي يختلف عن الأندية الأخرى، فهو يدعم المدرب فترةً طويلةً».

وأضاف: «إذا كان هذا صحيحًا، فأنا لا أشعر بذلك على الإطلاق، لكنْ هذا يعني أنني ارتكبت كثيرًا من الأخطاء، وهذا ليس شعورًا لطيفًا أبدََا، لكنني أعرف أيضًا كيف تعمل صناعة كرة القدم، فالفوز يمكن أن يُغيِّر الكثير، وهذا ما سنحاول تحقيقه في هذه المباراة، ونحن مستعدون تمامًا لذلك. أستطيع أن أؤكد لكم الأمر».

وعن حالة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، كشف المدرب عن أنه غير جاهزٍ للعب أمام غلطة سراي، فيما سيتخذ قراره، الأربعاء، بشأن مشاركة المدافع جو جوميز، الذي لم يتدرَّب، الثلاثاء، بسبب معاناته من مشكلاتٍ عدة بعد المباراة الأخيرة.