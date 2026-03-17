هدافو الكأس ينافسون في نصف النهائي

يمتلك فريق الأهلي الأول لكرة القدم أقوى هجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويقوده الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، هداف البطولتين المحليتين، دوري «روشن» بـ 25 هدفًا والكأس بـ 5 أهداف.

والمنافس الأول لتوني بين هدافي نسخة الكأس الجارية هو النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال، الذي أحرز أربعة أهدافٍ بشعار الاتحاد قبل تغييره ناديه خلال نافذة التعاقدات الشتوية الأخيرة. ويحتل بنزيما وصافة هدافي المسابقة، بالتساوي مع المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم فريق القادسية، الذي غادر من دور الثمانية.

وأحرز الأهلي 11 هدفًا خلال أدوار الـ 32 والـ 16 والـ 8، مقابل 6 للهلال، منافسه الأربعاء ضمن نصف النهائي، و7 لكلٍ من الاتحاد والخلود، طرفي المواجهة الأخرى على الطريق إلى المباراة النهائية.

ويعتمد الخلود على المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي، ثالث هدافي البطولة، بعد توني وبنزيما، برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية.

وأحرز البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، هدفين في الكأس، جعلتاه هداف فريقه على صعيدها.

وشهِدت النسخة الجارية 28 مباراةً حتى الآن، وإحراز 86 هدفًا.

ويواجه الخلود ضيفه الاتحاد، حامل اللقب، على ملعب نادي الحزم في الرس، في وقتٍ يحتضن ملعب «الإنماء» في جدة أحد كلاسيكوهات الكرة السعودية، بين الأهلي وضيفه الهلال.