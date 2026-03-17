سهرة رمضانية أولى تجمع الهلال والأهلي

يشهد كلاسيكو فريق الأهلي الأول لكرة القدم والهلال محطة غير مسبوقة، حين يلتقي الفريقان الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي كأس الملك، في مواجهة تحمل خصوصية إضافية، إذ تلعب للمرة الأولى في تاريخ لقاءاتهما خلال شهر رمضان.

ويخوض الفريقان هذه المواجهة في 18 مارس 2026 في الأيام الأخيرة من رمضان، ليُسجلا أول حضور مشترك لهما في هذا الشهر، سواء في بطولة كأس الملك أو في مختلف المسابقات الرسمية.

وكان الأهلي والهلال قد التقيا في توقيت قريب من رمضان خلال الموسم الماضي، وتحديدًا يوم 29 شعبان 1446، حين حسم الأهلي المواجهة بنتيجة 3ـ2 ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وشهدت تلك المباراة تألق الإنجليزي إيفان توني، الذي سجَّل ثلاثية الأهلي، فيما أحرز للهلال كل من سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، لتنتهي القمة بفوز أهلاوي مثير على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وعلى مستوى كأس الملك، لم يسبق للفريقين أن التقيا في رمضان خلال النسخ الأخيرة من البطولة، إذ تعود آخر مواجهة رسمية بينهما في المسابقة إلى 18 مايو 2017، الموافق 22 شعبان 1438، عندما تفوَّق الهلال على الأهلي بنتيجة 3ـ2 في المباراة النهائية.