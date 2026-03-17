في أنفيلد.. ليفربول لا يسقط أمام الأتراك

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2021ـ2022 عندما يستضيف غلطة سراي التركي في إياب دور الـ 16، الأربعاء، في ثالث مواجهة بينهما الموسم الجاري خلال منافسات البطولة.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب في إسطنبول بهدف دون رد، وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليه مواجهتهما ضمن دور المجموعة الموحدة وعلى الملعب نفسه.

وعلى الرغم من نتائجه المخيبة محليًّا، نجح ليفربول، المتوَّج بستة ألقاب، في الحصول على المركز الثالث بدور المجموعة الموحدة بعد فوزه في ست مباريات مع خسارتين، ليبلغ دور الـ16 للمرة الـ 13. في المقابل صعد الفريق التركي إلى هذه المرحلة للمرة الأولى منذ موسم 2013ـ2014، فبعد أن حلَّ بالمركز الـ 20 استطاع الفوز في مباراتي الملحق أمام يوفنتوس الإيطالي «5ـ2 في الذهاب و3ـ2 في الوقت الإضافي إيابًا».

وكانت مباراة الذهاب المواجهة السادسة بين الفريقين، وجميعها في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق غلطة سراي فوزه الثالث على التوالي، فيما انتهت مباراتان بالتعادل في دور المجموعات الثاني لموسم 2001ـ2002 «0ـ0» في ليفربول و«1ـ1» في إسطنبول. كما حقق كل فريق فوزًا بنتيجة «3ـ2» على ملعبه ضمن دور المجموعات لموسم 2006ـ2007، في إنجلترا بالجولة الثانية، وفي تركيا بالجولة السادسة.

وعلى صعيد مواجهاته أمام الفرق التركية، فاز ليفربول بخمس من مبارياته الست على ملعب «أنفيلد» مع تعادل، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.

ويملك «الريدز» في مباريات الذهاب والإياب ضد منافسين من تركيا فوزين وخسارة واحدة، على الرغم من هزيمتهم الأخيرة أمام بشكتاش في دور الـ32 من الدوري الأوروبي 2014ـ2015 «1ـ0 ذهابًا و0ـ1 إيابًا، و4ـ5 بركلات الترجيح».

ولدى ليفربول نتائج جيدة على ملعبه، إذ حقق الفوز في 15 من آخر 19 مباراة أوروبية له على ملعب أنفيلد «خسر 4». وسجله الإجمالي بعد خسارة مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 0ـ1 هو 9 انتصارات و4 هزائم.

أما غلطة سراي ففاز مرتين وخسر اثنتين من أصل أربع مباريات أوروبية خاضها ضد فرق إنجليزية، وكانت آخر خسارة له أمام تشيلسي في آخر ظهور له بدور الـ16 موسم 2013ـ2014 «1ـ1 على ملعبه، و0ـ2 خارجه».

وتعد الخسارة 0ـ2 أمام مانشستر سيتي بالجولة الثامنة من دور المجموعة الموحدة هي الوحيدة للفريق في آخر ست مباريات له ضد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز «4 انتصارات وتعادل واحد».

لكن خارج ملعبه لم يفز غلطة سراي إلا في مباراة واحدة من أصل 12 خاضها ضد الفرق الإنجليزية «3ـ2 أمام مانشستر يونايتد في دور المجموعات لموسم 2023ـ2024»، متكبدًا ثماني خسائر مع ثلاثة تعادلات.