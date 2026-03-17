سيتي وريال.. سيلفا يسجل سابقة تاريخية

تلقّى البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أول بطاقة حمراء في مسيرته، الثلاثاء، خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني لحساب إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة «20» غادر سيلفا الملعب مطرودًا بعد إبعاده تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بذراعه من على خط المرمى.

واحتاج الفرنسي كليمون توربان، حكم اللقاء، إلى مراجعة الحالة عبر شاشة «VAR» خارج العشب، قبل اتخاذ قرار إقصاء اللاعب.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسبق للبرتغالي البالغ من العمر 31 عامًا الخروج مطرودًا طوال مسيرته، سواء مع الأندية أو المنتخب.

ومثَّل سيلفا بنفيكا البرتغالي وموناكو الفرنسي قبل انتقاله إلى الفريق الإنجليزي صيف 2017، فيما لعب 107 مباريات بقميص منتخب بلاده.