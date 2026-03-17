الأخضر يعود إلى «كراون بلازا»

يعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى فندق «كراون بلازا» في جدة، إذ اختاره مقرًّا له في الأيام الأولى من معسكره الإعدادي الذي ينطلق، الأحد، وفق ما أشارت إليه مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن أفضلية الفندق تعود إلى قربه من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الأمرُ الذي يسهم في تسهيل تنقُّل البعثة بين مقر السكن، وملعب التدريبات والمباريات.

ويملك الطاقم الإداري للأخضر معرفةً سابقةً بالفندق حيث احتضن معسكراته الماضية.

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب السعودي مقر سكنه في جدة 28 مارس الجاري، موعد التوجُّه إلى بلغراد، العاصمة الصربية، استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا، 31 من الشهر ذاته، ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة «أيام فيفا».

وسيضم الوفد المغادر إلى صربيا 23 لاعبًا، هم العناصر التي يعتمد عليها الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، ضمن القائمة الأساسية التي تُمثِّل منتخب «A» في هذا المعسكر، بينما ستبقى بقية العناصر في جدة لاستكمال البرنامج الفني الموضوع لها.

ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة، في إطار العمل الفني الهادف إلى رفع الجاهزية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.