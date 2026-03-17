تودور: مواجهة أتلتيكو صعبة وليست مستحيلة

تمسك الكرواتي إيجور تودور، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، بإمكانية العودة أمام باريس سان جيرمان والفوز عليه في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، على الرغم من الخسارة الثقيلة 2ـ5 ذهابًا، الثلاثاء الماضي.

وأعاد تعادل توتنام 1ـ1 مع ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد الماضي، الثقة إلى الفريق مرة أخرى، لينهي بهذه النتيجة سلسلة من خمس هزائم متتالية بالمسابقة.

وقال تودور، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، ردًا على سؤال حول ما إذا كان توتنام يؤمن حقًا بإمكانية تأهله أم أنَّه يأمل فقط في استعادة ثقته المفقودة عبر تحقيق انتصار: «كلا.. الأمرين، إنها مباراة يجب أن نلعبها للتأهل إلى الدور المقبل».

وأوضح: «أولويتنا هي البقاء في الدوري الممتاز، لكن مباراة الأربعاء تمثل تحديًا كبيرًا لإثبات أن بوسعنا تحقيق نتائج جيدة، وأنهم ليسوا أفضل منّا».

وتابع «الأمر صعب، ولكنه ليس مستحيلًا. نحتاج إلى البقاء في المباراة والتركيز على نقاط قوتنا.. لا يزال كل شيء ممكنََا، والإيمان بقدرتنا على تحقيق ذلك هو الأهم».

وأوضح تودور أنَّه سيتخذ قرارًا في اللحظة الأخيرة بشأن مشاركة كونور جالاجر، لاعب وسط الفريق، فيما تأكدت جاهزية المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، الذي تعرض لإصابة إثر اصطدامه بالرأس مع زميله جواو بالينيا في مباراة الذهاب.

وذكر: «سنرى ما يمكننا فعله بشأن مشاركة جالاجر.. إنه يعاني من نوبات ربو، وربما من فيروس ما، وهذا ليس بالأمر الجيد.. سنعرف الأربعاء ما إذا كان لائقًا للجلوس على مقاعد البدلاء أم لا».

أما بالنسبة لجواو، فأوضح المدرب أنه لن يكون متاحًا وسيجلس ديستني أودوجي ولوكاس بيرجفال على مقاعد البدلاء، لكنهما لن يشاركا كثيرًا في المباراة لأنهما عادا للتو من الإصابة.

من جانبه، ردَّ ميكي فان دي فين، مدافع توتنام، على التكهنات بشأن تهاون اللاعبين أو عدم التزامهم، رافضًا التقارير المتداولة عن وجود حالة من اللامبالاة داخل غرفة الملابس.

وأضاف الدولي الهولندي في المؤتمر: «قبل أيام، قرأنا أنَّ أحد اللاعبين أخبر بقية الفريق أنه لا يهتم لأنَّه سيغادر على أي حال. كيف تنشر هذه الأمور؟ هذا محض اختلاق».

وأردف: «سيصدق المشجعون ذلك بالطبع. هذا أمر محبط لنا نحن اللاعبين. كما أنه يسبب المزيد من المشاكل داخل الفريق، لأن المشجعين بدؤوا يصدقون ذلك»

وتابع: «لكن صدقوني، جميع من يشاركون في الملعب، من طاقم التدريب إلى اللاعبين والجميع يهتمون كثيرًا بالوضع الذي نمر به الآن، وكل ما نريده هو تغييره».