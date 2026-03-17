صلاح.. قياسي جديد

يخطط المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يكون أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه غلطة سراي التركي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء. ويملك قائد المنتخب المصري حاليًّا 49 هدفًا. وبإمكان صلاح أن يتقدم إلى المركز الثالث مناصفةً في قائمة ليفربول التاريخية لأكثر اللاعبين مشاركةً في البطولات الأوروبية، لينضم إلى سامي هيبيا الذي يملك 94 مباراة. وكان اللاعب تجاوز في جولة الذهاب جيمي كاراجر ليصبح الأكثر ظهورًا مع الفريق في دوري الأبطال بـ 81 مباراة. ويظهر صلاح خلال الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه الثلاثاء (الفرنسية ورويترز والمركز الإعلامي ـ ليفربول)