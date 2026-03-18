العدالة يُنهي عقد جوميز ويتعاقد مع المكشر

أنهت إدارة نادي العدالة علاقتها التعاقدية مع الفرنسي أندريه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، في خطوة تسعى من خلالها الإدارة إلى تصحيح مسار الفريق والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية فيما تبقى من منافسات الموسم.

في المقابل، أعلنت إدارة النادي التعاقد مع المدرب التونسي محمد المكشر لقيادة الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة، أملًا في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يبدأ المكشر مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيشرف على التدريبات، استعدادًا للاستحقاقات القادمة في الدوري.