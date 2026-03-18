جولة السوشال ميديا

* بعض أصحاب الحسابات على «السوشال ميديا» يختارون فيديوهاتٍ مفيدةً لبعض المتحدثين، لكنَّهم لا يكتبون أسماء المتحدثين، وهم بذلك يظلمونهم.

عن الصداقة، توقفت عند مقطعين، استعدت فيهما جمال أصدقائي، وراحتي بقربهم، ونصائحهم الصادقة لي، ومواقفهم المخلصة، الأول مقطعُ فيديو قديمٌ، تتحدَّث فيه سيدةٌ كبيرةٌ عن حاجة الإنسان إلى أنواعٍ مختلفةٍ من الأصدقاء: «كل شخصٍ يحتاج إلى ثلاثة أصدقاء: صديق تضحك معه، وصديق تبكي معه، وصديق تكبر معه، وإذا كنت محظوظًا بما يكفي لتجدهم كلهم في شخصٍ واحدٍ، فقد وجدت صديق العمر». الثاني مقطعٌ، يتحدَّث فيه الراحل إيلون ديلون عن الصداقة قبل 30 عامًا في لقاءٍ تلفزيوني حيث سأله مقدم البرنامج: «عندما تشعر بالحزن.. كم عدد الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم؟»، فأجاب ديلون «اثنان.. أحدهما رجلٌ، والآخر امرأةٌ. يقول والدي شيئًا مثيرًا للاهتمام: إذا كان عندك في حياتك صديقٌ واحدٌ فهذا يعني أنك غني، ومع ذلك، أنا غني لأن لدي أصدقاءً، وكما قلت سابقًا.. الصداقة مفهومٌ غامضٌ وشاملٌ وخارقٌ للطبيعة، لأنه في رأيي الشيء الوحيد مع الأسف الذي يدوم أكثر من الحب، لذا الصداقة أهم عندي من الحب لأنها تبقى ولا تموت».

* توم برادي، بطل لعبة سوبر بول الأسطوري، في مقطعٍ قصيرٍ، أعطى نصيحةً مهمةً للنجاح، هي نتاج تجربته الرياضية، لكنها نصيحةٌ تصلح لغير الرياضيين أيضًا، بل وتصلح للذين لم يولدوا بموهبةٍ واضحةٍ: «لتكون ناجحًا في أي شيءٍ لا تحتاج لأن تكون متميزًا، عليك أن تكون ما يفتقر إليه معظم الناس، عليك أن تكون مستمرًّا، مصممًا، ومستعدًّا للعمل من أجله. لا توجد طرقٌ مختصرةٌ. إذا نظرت إلى زملائي في الفريق هنا الليلة، فسيكون من المستحيل أن تجد أمثلةً أفضل لرجال يجسِّدون أخلاقيات العمل، النزاهة، الغاية، التصميم والانضباط، هذا ما تحتاجه لتكون بطلًا في الحياة».

* وأخيرًا، مقطع فيديو قصيرٌ لفؤاد السهاونة، يتحدث فيه عن معادلة الحياة: «معادلة الحياة في أربعة: ارحم تُرحم ، ابتسم تُؤجر، تصدّق تُرزق، تواضع تُرفع».