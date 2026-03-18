بعد 62 عاما.. سبورتينج يعيد ريمونتادا يونايتد

عوَّض فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي الأول لكرة القدم خسارته ذهابًا 0ـ3، وتأهل للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 1982 بعد أن اكتسح ضيفه بودو/جليمت النروجي 5ـ0 عقب التمديد، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16، ليسجل الريمونتادا الأوروبية الثانية في تاريخه بعد 1964.

وبدا بودو/جليمت في طريقه ليصبح أول فريقٍ نرويجي يبلغ ربع النهائي منذ روزنبورج في موسم 1996ـ1997 بفوزه الكبير ذهابًا، لكنَّ سبورتينج عاد من بعيدٍ، وسجل ثلاثة أهدافٍ في الوقت الأصلي، واثنين في الشوطين الإضافيين.

وينتظر سبورتينج لشبونة في دور الثمانية الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، علمًا أن الفريقين تعادلا ذهابًا 1ـ1 في ألمانيا.

في المقابل، انتهت مغامرة بودو/جليمت الذي دخل اللقاء على خلفية خمسة انتصاراتٍ متتاليةٍ على الكبار: مانشستر سيتي الإنجليزي «3ـ1»، وأتلتيكو مدريد الإسباني «2ـ1»، وإنتر ميلان الإيطالي «3ـ1 و2ـ1» في ملحق ثمن النهائي، إضافةً إلى سبورتينج ذهابًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها سبورتينج عودةً مماثلةً على الساحة القارية، إذ فعل ذلك سابقًا حين خسر 1ـ4 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي كأس الكؤوس موسم 1963ـ1964، ثم فاز إيابًا 5ـ0، وواصل طريقه حتى التتويج باللقب.

وكما كان متوقعًا، وبمؤازرة جماهيره في ملعبه حيث فاز بالمباريات الأربع السابقة التي خاضها الموسم الجاري في البطولة، ضغط سبورتينج منذ البداية إلى أن تمكَّن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 34 برأسية جونسالو إيناسيو إثر ركلةٍ ركنيةٍ.

ومن ركنيته الأولى والوحيدة في الشوط الأول، الذي بلغت فيه نسبة استحواذ سبورتينج نحو 75% مع 15 محاولةً على المرمى «خمسٌ بين الخشبات الثلاث»، كاد بودو/جليمت أن يخطف التعادل من رأسية لأودين بيورتوفت، لكنَّ الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة «42».

وإثر بداية مشجعةٍ للفريق النرويجي في الشوط الثاني، أضاف سبورتينج الهدف الثاني «61» عبر بيدرو جونسالفيش بعد تمريرةٍ من الكولومبي لويس سواريز الذي وصلته الكرة من بينيةٍ رائعةٍ للموزامبيقي جيني كانتامو.

وحصل الفريق البرتغالي على ركلة جزاءٍ بعد الاحتكام لتقنية الفيديو VAR نتيجة لمسة يدٍ على فريدريك بيوركان، فانبرى لها لويس سواريز بنجاحٍ «78».

وكان الفريق البرتغالي قريبًا من خطف الهدف الرابع لكنَّ الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدة البديل نونو سانتو من القائم «83».

واحتكم الفريقان إلى التمديد الذي بدأه سبورتينج بأفضل طريقةٍ حيث سجل الهدف الرابع «92» عبر الأوروجوياني ماكسيميليانو أراوخو بتمريرةٍ من فرانسيسكو ترينكاو قبل أن يضيف البديل ابن العشرين عامًا رافائيل نيل الخامس في الثواني الأخيرة بتمريرةٍ من دانيال براناسا «120+1».