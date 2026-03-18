المادة 84 تجرّد السنغال وتمنح المغرب كأس إفريقيا

أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، قرارًا تاريخيًّا، يقضي باعتبار المنتخب السنغالي الأول خاسرًا لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بنتيجة 0ـ3 لصالح المغرب المستضيف، استنادًا إلى المادة 84 من لائحة البطولة.

وحسبَ الموقع الرسمي لكاف، جاء قرار اللجنة بعد قبول الاستئناف المقدَّم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق.

وأكدت لجنة الاستئناف وقوع سلوك المنتخب السنغالي ضمن نطاق المخالفات المنصوص عليها في المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، ما أدى إلى فرض عقوبة الانسحاب، واعتبار الفوز لصالح المغرب.

وفي سياق متصل، قرَّرت اللجنة قبول استئناف اللاعب المغربي إسماعيل صيباري جزئيًّا، وعُدِّلت عقوبته إلى الإيقاف مباراتين رسميتين، مع وقف تنفيذ إحداهما، كما تم إلغاء الغرامة المالية التي كانت مفروضةً عليه بقيمة 100 ألف دولار.

كذلك شملت القرارات تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلقة بحادثة جامعي الكرات لتصبح 50 ألف دولارٍ، وتقليل غرامة حادثة استخدام المشجعين لأقلام الليزر إلى عشرة آلاف دولار.