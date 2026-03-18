هاو: الفوز على برشلونة جائزتي الكبرى

رفض إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم، الاستسلام لرومانسية دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي يحاول فيه إخراج برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، من البطولة القارية.

ويحل نيوكاسل ضيفًا على ملعب كامب نو، الأربعاء، وسط شعور بسوء الحظ بعد انتهاء مباراة ذهاب دور الـ16 بالتعادل بهدف لمثله، بعد إلغاء ركلة الجزاء التي سجَّلها لامين يامال في الوقت بدل الضائع هدف التقدم الذي أحرزه هارفي بارنز في ملعب «سانت جيمس بارك»، الثلاثاء الماضي.

وقال هاو، في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «نحن نحاول فعل الأشياء نفسها، ونحاول معاملة كل مباراة كما لو كانت نهائي دوري أبطال أوروبا، دون استخدام العبارات المكررة، فنحن نؤدي العمل بالطريقة نفسها».

وتابع: «سنستمتع بالمباراة عندما تأتي، لكننا لن نستمتع بها حقًا إلا إذا قدَّمنا ما نعرف أننا بحاجة لتقديمه، وأعتقد أننا في مكان جيد لفعل ذلك، فاللاعبون ربما يكونون في قمة ثقتهم كما كانوا في أي مرحلة من هذا الموسم، كما أنَّ عروضنا الأخيرة كانت قوية حقًا».

وأكد هاو: «نحن بحاجة إلى أن يسير كل شيء في طريقنا غدََا، ونحن نعلم مدى جودة برشلونة حقًا ولا نستهين بحجم المهمة، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنفسنا».

وردًا على سؤال عما إذا كان الفوز سيكون الأكبر في مسيرته التدريبية، أجاب: «نعم، ربما يكون كذلك، لكنه أمر غير ذي صلة، حقًا، التفكير فيه أو التحدث عنه لأنَّ ذلك هو النتيجة، وفي الوقت الجاري، ما زلنا تمامًا في مرحلة التحضير».

بالنسبة لكيران تريبيير، مدافع أتلتيكو مدريد السابق، البالغ من العمر 35 عامًا، فإن فرصة مواجهة برشلونة على مقعد في دور الثمانية هي فرصة يعترف بأنها لم تكن مدرجة على الأجندة عندما وصل إلى نيوكاسل في يناير 2022.

وقال في المؤتمر الصحافي: «عندما تكون في المركز الـ 19 في الدوري ولديك فوز واحد فقط، لا أعتقد أنَّ أحدًا توقع منّا أن نكون هنا».

وأضاف: «نستحق أن نكون في هذه المكانة، لكنني أعتقد أنَّه من الضروري والحاسم أن نحافظ على المعايير التي أظهرناها طوال الأعوام لنكون في هذا المركز، فهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، وهذا هو المكان الذي يحتاج النادي أن يكون فيه، في أوروبا».