سبورتينج يكتب الـ «ريمونتادا» الخامسة

أصبح فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي الأول لكرة القدم خامس فريقٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا يقلب تأخره بأكثر من ثلاثة أهدافٍ بمباراة الذهاب، ليتأهل إلى الدور التالي بعد ديبورتيفو لاكورونيا 2003ـ2004 أمام ميلان، وبرشلونة 2016ـ2017 أمام باريس سان جيرمان، وروما 2017ـ2018 أمام برشلونة، وليفربول 2018ـ2019 أمام برشلونة أيضًا.

وعوَّض سبورتينج البرتغالي، الثلاثاء، خسارته ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفةٍ، وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1982 بعدما اكتسح ضيفه بودو/جليمت النرويجي بخماسيةٍ نظيفةٍ عقب التمديد، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16.

وحسبَ «أوبتا» استقبل بودو/جليمت أهدافًا أكثر، الثلاثاء، مما استقبله في مبارياته الخمس السابقة في دوري أبطال أوروبا مجتمعةً التي بلغت أربعةً فقط. في حين كانت هذه أيضًا أثقل خسارةٍ له في مسابقةٍ أوروبيةٍ كبرى.

وسدَّد سبورتينج 38 كرةً ضد بودو/جليمت، وهو رقمٌ قياسي جديدٌ يسجل لفريق برتغالي في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003ـ2004، بالتساوي مع سبورتينج براجا ضد سي إف آر كلوج في سبتمبر 2012.

ومع وصول الوقت إلى 91:23، كان هدف ماكسي أراوخو الأسرع الذي يتم تسجيله على الإطلاق في الوقت الإضافي في مباراةٍ بدوري أبطال أوروبا.