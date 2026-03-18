الريال يقهر سيتي بثنائية فينيسيوس

غابت المفاجأة عن ملعب الاتحاد، الثلاثاء، بتأهل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه المنقوص عدديًّا مانشستر سيتي الإنجليزي بالفوز عليه 2ـ1 في إياب ثمن النهائي.

ودخل الريال، صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقبًا، اللقاء وهو في وضعٍ أكثر من جيدٍ لبلوغ ربع النهائي، حيث من المتوقَّع أن يواجه بايرن ميونيخ الألماني، الذي فاز ذهابًا خارج أرضه على أتالانتا الإيطالي 6ـ1، ويستضيفه إيابًا الأربعاء، بعد انتصاره ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفةٍ، سجلها في الشوط الأول.

وخلافًا للقاء الذهاب الذي أضاع فيه فرصة تسجيل الهدف الرابع للريال في الشوط الثاني، ترجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 22 ركلة الجزاء التي تسبَّب بها البرتغالي برناردو سيلفا بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرَّمة، ما أدى إلى طرده بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن سيتي استعاد رباطة جأشه، ومن ركلة ركنية لعبها الهولندي تيجاني رايندرز قصيرةً للبلجيكي جيريمي دوكو، حوَّل الأخير الكرة إلى داخل المنطقة، لتجد النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدفه الـ 57 في مباراته الـ 58 بالمسابقة «41».

وبقيت النتيجة بعدها على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين أضاف فينيسيوس الهدف الثاني بتمريرةٍ من الفرنسي أوريليان تشواميني «3+90».