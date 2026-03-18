على حساب ليفركوزن.. أرسنال يواصل مغامرة الرباعية

ضَمِنَ فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه، الثلاثاء، على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2ـ0 في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1ـ1 ذهابًا.

وافتتح أرسنال التسجيل عبر إيبيريتشي إيزي في الدقيقة 36 بعد أن مرَّر تروسار كرةً إلى إيزي على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يستدير الأخير، ويطلق تسديدةً قويةً، سكنت الزاوية اليسرى العليا من المرمى.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 63 ليعزز تقدمه بهدف ديكلان رايس «63»، ليحسم المواجهة 3ـ1 في مجموع المباراتين، ويتابع مغامرته الناجحة على أربع جبهاتٍ «الدوري الممتاز، ومسابقتا الكأس المحليتين، والأبطال».

ويلتقي أرسنال، الذي يسير بثباتٍ نحو إحراز لقب البطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 22 عامًا، سبورتينج لشبونة البرتغالي بعد أن قلب الأخير تأخره ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفةٍ أمام ضيفه بودو/جليمت النرويجي، واكتسحه إيابًا 5ـ0 عقب التمديد.

وكان أرسنال انتزع تعادلًا قاتلًا في مواجهة الذهاب بفضل ركلة جزاءٍ للألماني كاي هافيرتز قبل دقيقةٍ واحدةٍ من نهاية الوقت الأصلي.