باريس يعاقب تشيلسي بثلاثية

جدّد فريق باريس سان جرمان الفرنسي الأول لكرة القدم الثلاثاء فوزه على مضيفه تشلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا، بعدما اكتسحه ذهابًا 5-2، ليتأهل بسهولة إلى ربع النهائي.

وفرض باريس موعدًا في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة غلطة سراي التركي وليفربول الإنجليزي اللذين يتواجهان الأربعاء بعد فوز الأول ذهابًا 1-0.

ومنح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التقدم لسان جرمان مبكرا، بعد ان استغل تمريرة طويلة سريعة من الحارس الروسي ماتفي سافونوف وخطأ دفاعيا، ليضع الكرة في شباك الحارس الإسباني روبرت سانشيز «6».

وأضاع تشيلسي فرصة محققة لمعادلة النتيجة، بعدما توغّل الهولندي جوريل هاتو ومرّر إلى الأرجنتيني إنزو فرنانديز داخل المنطقة، ليسدّد القائد كرة زاحفة تحوّلت بلمسة من المدافع البرازيلي ماركينيوس إلى ركنية «10».

وحسم باريس المواجهة من بدايتها، حيث اخترق وارن زاير-إيمري دفاع تشلسي قبل أن يتبادل الكرة مع المغربي أشرف حكيمي، لتصل إلى برادلي باركولا الذي هيّأها لنفسه وسدّدها مقوّسة في الزاوية اليسرى العليا، معززًا التقدم «15».

وحظي تشلسي ببعض الفرص لحفظ ماء الوجه، لكن حارس سان جرمان سافونوف كان في المرصاد لإبعاد تسديدة هاتو من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية «43».

وواصل الضيوف مهرجان الأهداف في مستهل الشوط الثاني فنجح البديل سيني مايولو في إضافة الثالث عقب تمريرة من الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي «62».

وازدادت مأسوية أمسية تشلسي مع خروج تريفوه تشالوباه على محفة في الدقائق الأخيرة إثر اصطدام قوي بحكيمي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد استهلاك جميع التبديلات «85».