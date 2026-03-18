زكريا أساسيّا.. وحسان انتظار

شارك الدولي حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بصفة أساسية في جزءٍ كبيرٍ من المناورة الفنية التي أجراها مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل مواجهة الأهلي، المقرَّرة الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق ما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وحسبَ المصدر ذاته، سيخضع تمبكتي لاختبارات بدنية، الأربعاء، من أجل حسم إمكانية مشاركته في «الكلاسيكو» من عدمها بعد شكوك، صاحبت موقفه خلال اليومين الماضيين.

وكان القطب العاصمي أعلن، في بيانٍ رسمي الإثنين، شعور اللاعب بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، ما استدعى مراجعته عيادة «مينا» الطبية في مقر النادي.

وأظهرت المناورة اعتماد إنزاجي على النهج الهجومي ذاته الذي خاض به مواجهة الفتح الأخيرة في دوري روشن السعودي.

على الطرف الآخر، يتَّجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، إلى الاعتماد على زكريا هوساوي في التشكيلة الأساسية خلال «الكلاسيكو» بعد أن شارك اللاعب بفاعلية في التدريبات الجماعية في اليومين الماضيين، وأبدى جاهزيةً فنيةً وبدنيةً مطمئنةً.

كذلك يفاضل يايسله في خط الوسط بين زياد الجهني، والفرنسي إنزو ميو، إلى جانب الثنائي فالنتين أتانجانا، وفرانك كيسيه، وستُحسم الملامح النهائية للتشكيل خلال الاجتماع الفني الأخير، عصر يوم المباراة.

وفي نصف النهائي الآخر، أخفى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، ملامح تشكيلته الأساسية قبل مواجهة الخلود، الأربعاء، مع استمرار المفاضلة بين الفرنسي موسى ديابي، والبرتغالي روجير فيرنانديز لشغل أحد المراكز الهجومية، وسيعلن قائمته النهائية خلال الاجتماع الفني.

في المقابل، كشفت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» عن أن الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، يتَّجه إلى الاعتماد على التشكيلة ذاتها التي خاضت مواجهة الحزم الماضية مع تغيير وحيد، يتمثَّل في غياب جون باكلي، لاعب الوسط، بداعي الإيقاف، وسيعوِّضه الفرنسي كيفن ندورام.