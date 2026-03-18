إصابة الكتف تهدد مسيرة شمايكل

كشف الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى فريق سلتيك الإسكتلندي الأول لكرة القدم، الأربعاء، عن أن إصابة خطيرة في الكتف قد تضع حدًا لمسيرته في الملاعب.

وتحمّل ابن الـ 39 عامًا الألم منذ تعرضه لإصابة في كتفه الأيسر أثناء مشاركته مع منتخب بلاده العام الماضي، قبل أن تتفاقم الإصابة خلال مواجهة شتوتجارت الألماني الشهر الماضي.

وغاب شمايكل عن المباريات الخمس الأخيرة مع بطل إسكتلندا، وتلقّى تشخيصًا «مدمّرًا»"من أحد المتخصصين، الإثنين.

وقال شمايكل، في تصريحات لشبكة «سي بي إس سبورتس جولازو» «سأحتاج الآن إلى عمليتين جراحيتين لإصلاح كتفي».

وأضاف:« إنها ضربة موجعة. لقد تعرضت لتمزق في عضلة الذراع، وتمزق في الكفة المدورة، وخلع في الكتف، وتمزق في الغضروف المفصلي. كل شيء تقريبًا تضرر. فترة التأهيل ستتراوح بين 10 و12 شهرًا».

وكاسبر هو نجل الحارس الشهير بيتر أحد أبرز نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال حقبة المدرب أليكس فيرجسون.

وحرس كاسبر عرين ليستر سيتي الذي حقق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بإحراز لقب الدوري عام 2016، ليعود ويحرز الكأس بعد خمسة أعوام.

دافع لاحقًا عن ناديي نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي، قبل انتقاله إلى العملاق الإسكتلندي سلتيك قبل انطلاق موسم 2024ـ2025.

ومن المقرر أن يخضع شمايكل للعملية الأولى، الجمعة المقبل، وهو عازم على إنقاذ مسيرته على الرغم من فترة التأهيل الطويلة المنتظرة.