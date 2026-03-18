قبل باكينجهام.. كونسيساو واجه أسطورة إنجلترا

يواجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الأربعاء، مدربًا إنجليزيًّا للمرة الرابعة في مسيرته التدريبية، التي بدأت قبل نحو 14 عامًا، وقادته إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في شهر أكتوبر الماضي.

ويتواجه الاتحاد، حامل اللقب، ومضيفه الخلود، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وللوصول إلى نهائي أغلى الكؤوس، يجتاح كونسيساو إلى إلحاق هزيمةٍ ثانيةٍ بالمدرب الإنجليزي ديس باكينجهام.

وعندما التقى الفريقان، في يناير الماضي، فاز «النمور» 4ـ0 لحساب الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، مستفيدين من ثلاثية «هاتريك» للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى الهلال قبل نهاية التعاقدات الشتوية، فيما أكمل المهاجم صالح الشهري الرباعية في بريدة.

وكوَّن كونسيساو شهرته مدربًا عندما قاد فريق بورتو في بلاده بين 2017 و2024 محققًا معه 11 لقبًا.

وضِمن الدوري الأوروبي، جمعت مباراتان في نسخة 2019ـ2020 بين بورتو ورينجرز الإسكتلندي، الذي كان تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، نجم الكرة العالمية السابق وأسطورة كرة بلاده. وتعادل الفريقان 1ـ1 في مدينة بورتو البرتغالية، وفاز جيرارد 2ـ0 في مدينة جلاسكو الإسكتلندية.

ووصل جيرارد إلى دوري روشن خلال صيف 2023 لقيادة الاتفاق، وبعد موسم ونحو نصف الموسم غادر بسبب تراجع النتائج.