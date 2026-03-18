إنزاجي.. 9 انتصارات أمام الألمان

يبحث الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن فوزٍ أوَّلَ على الألماني ماتياس يايسله عندما يتواجهان، مساء الأربعاء، في جدة ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وترفع المباراة عدد المواجهات مع المدربين الألمان، في مسيرة إنزاجي التدريبية، إلى 23، كسِب قائد الكتيبة الهلالية تسعًا منها، بنسبة فوزٍ بلغت 41%، وتعادل في سبعٍ، وخسِر ستًّا.

وواجه الإيطالي، قبل يايسله، ثمانية مدربين آخرين من بلد «المانشافت»، بينهم المدرب الشهير يورجن كلوب، وهانزي فليك، وجوليان ناجلسمان.

وفاز إنزاجي، المدرب السابق لإنتر ميلان ولاتسيو في بلاده، مرَّةً على كلوب، ومثلها على فليك، مدرب برشلونة الإسباني، وخسِر مواجهتين مع ناجلسمان، المدرب الحالي للمنتخب الألماني.

وأمام باقي المدربين الألمان الذين تحدَّاهم في أوروبا، كسِب الإيطالي سبع مبارياتٍ.

وفور تولِّيه مهمة الهلال، تعادل دون أهدافٍ مع ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي كان تحت قيادة المدرب الألماني توماس ليتش، ضمن كأس العالم للأندية.

وعلى مستوى دوري «روشن»، حسم التعادل «كلاسيكو» الهلال والأهلي، بين إنزاجي ويايسله، ضمن الجولتين 3 و20.