دعت إلى تحقيق دولي.. السنغال تتهم «كاف» بالفساد

طالبت الحكومة السنغالية، الأربعاء، في بيان رسمي، بإجراء تحقيق دولي مستقل بسبب مزاعم شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عقب سحب لقب كأس الأمم الذي أحرزه منتخبها الأول في 18 يناير الماضي، ومنحه للمغرب الدولة المستضيفة للنسخة الأخيرة.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري، قررت بعد تلقيها اعتراضًا من الاتحاد المغربي، عد السنغال خاسرة في النهائي الذي فازت به 1ـ0 بعد التمديد، على أن تعتمد «النتيجة على أساس 3ـ0» لمصلحة المغرب، بعد أحداث فوضوية شهدتها المباراة ومن بينها انسحاب لاعبي السنغال من المباراة، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمالها، احتجاجًا على احتسب الحكم الكونجولي الديموقراطي جان ـ جاك ندالا ركلة جزاء للمضيف في نهاية الوقت الأصلي، بعد إلغائه هدفًا لهم.

وقالت ماري روز خادي فاتّو فاي، المتحدثة باسم الحكومة السنغالية، في بيان الأربعاء: «ترفض السنغال بشكل قاطع هذه المحاولة غير المبررة لانتزاع لقبها وذلك بعد شهرين من النهائي الفوضوي الذي فاز فيه أسود التيرانجا 1ـ0 بعد التمديد.

كما كشف البيان عن أن السنغال ستلجأ إلى جميع طرق الاستئناف المناسبة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الاولوية للنتيجة الرياضية.

وبررت هيئة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي قرارها بالاستناد إلى المادتين 82 و84 من نظام البطولة القارية، التي تنص على أنه إذا رفض فريق اللعب أو غادر الملعب قبل انتهاء الوقت القانوني للمباراة، «فسيُعد خاسرًا ويُستبعد نهائيًا من البطولة الجارية».

وندد الاتحاد السنغالي بـ«قرار جائر وغير مسبوق وغير مقبول يسيئ إلى مصداقية كرة القدم الإفريقية»، وأشار إلى أنه سيبدأ إجراءات استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي في أقرب وقت ممكن.