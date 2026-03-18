عبد الجواد: الأهلي أفضل.. والتوقعات صعبة

شدد محمد عبد الجواد، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السابق، على صعوبة توقع نتيجة مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، متمنيًا في الوقت ذاته تأهل فريقه إلى النهائي.

وقال لـ«الرياضية»، عبد الجواد: «الأهلي الأفضل فنيًا، ولكن ظروف مثل هذه المباريات تختلف، والتوقعات صعبة، وبكل تأكيد أتمنى فوز فريقي».

ورأى الظهير الدولي السابق أن رغبة لاعبي الأهلي في الفوز، وخوضهم اللقاء أمام جماهيرهم، ستكون من أهم عوامل التغلب على الهلال، وأوضح في هذا الصدد: «اللعب أمام جمهور الأهلي أمر رائع ومحفز للاعبين، ويجب أن يعلموا أن السلام على خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، أكبر شرف للرياضي، ودافع كبير للفوز».

واستعاد عبد الجواد ذكريات مباريات خاضها ضد الأزرق، قائلًا: «الهلال فريق كبير، وأحيانًا نتفوق عليه، وأخرى يحدث العكس، ولا أنسى فوزنا بثلاثية في جدة، لأنني صنعت الأهداف الثلاثة، على رغم من أنني ألعب في مركز الظهير».

وعن أصعب اللاعبين الذي واجههم من الهلال، أجاب محمد عبد الجواد: «منصور بشير بسبب لياقته العالية، ويوسف الثنيان صاحب المهارة الرائعة».